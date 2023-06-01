◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）【亀山つとむ視点】1―0の7回無死一塁。阪神の一塁走者は福島で、相手投手は決してクイックが早くはない外国人のリランソ。ここで走らなかったら、いつ走るのという大チャンスだったので、やっぱり走ってほしい場面だった。でないと福島の武器がもったいない。次打者の梅野は初球をバントしたが、犠打をするなら盗塁で二塁に進んでからでもよかったと思った。1死三