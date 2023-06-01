記事ポイント赤・青・黄・緑・ピンク・黒など6色のカラーべこをデザインしたぷっくりシールキラキラ加工と硬めの素材で存在感と耐久性を両立2026年6月末より福島県内の観光施設・道の駅・駅売店などで順次発売 明星企画が、「赤べこぷっくりキラキラシール」に続く第2弾として「カラーべこぷっくりキラキラシール」を2026年6月末より順次発売します。 明星企画「カラーべこぷっくりキラキラシール」 名称：カ