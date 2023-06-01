◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・佐藤輝が8回2死無走者から左前打を放ち、大山の2ランへつなげた。これで10日のソフトバンク戦から10試合連続安打。今季最長の14試合連続に次いで、2度目の2桁試合連続安打をマークした。「（打てたのは）良かったです」と連勝ストップに言葉は少ない。3日の西武戦から本塁打も14試合止まっている。会心の一撃で梅雨空も晴らしたいところだ。