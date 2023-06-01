◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・梅野が復帰即先発マスクで安打を放った。1―0の5回に先頭打者として打席に立ち、左翼線への二塁打を放ってチャンスメーク。得点にこそつながらなかったものの、バットで存在感を示した。捕手としては先発・才木を6回無失点でリード。しかし、岩崎投入で逆転を許した8回を振り返り「ここというところの1本を打たれてしまったことが悔しい」と唇をかんだ。