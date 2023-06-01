◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・浜田が古巣ヤクルト相手に再昇格即スタメンで、2回1死一塁から阪神移籍後9打席目での初安打を記録。チャンスを広げて、梅野の右飛と相手ミスによる先制点につなげた。「追い込まれていたので、何とか食らいついていって良かったと思います」現役ドラフトで入団し、開幕1軍も果たしたが、調子を取り戻すのに時間はかかった。「1本出たんで、次につなげたい