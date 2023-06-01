◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・工藤が7回を制圧した。先発の才木からバトンを受け取り、1点リードのシビれる展開で登場すると、赤羽、塩見、モンテルを今季2度目となる3者連続三振でシャットアウトした。「真っすぐが生きていたかなと。真っすぐがあったからこそ、その後の変化球も振ってもらえていた」これで8試合連続無失点。「試合の中でしっかり腕が振れている」と手応えを口にした