◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）今季の猛虎は火曜日の相性が良くない。ヤクルトに逆転負けを喫して4勝8敗で勝率・333に低迷。曜日別で最も低い。1―0の8回、3番手で登板した岩崎がまさかの4失点で今季2敗目。前回黒星が付いた4月14日巨人戦も火曜日で、不思議な巡り合わせに再び泣かされた。「次頑張ります。次頑張ります」同じ言葉を2度唱え、それ以上は語らなかった。そこに、左腕の胸の内が表