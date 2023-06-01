◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・才木浩人投手（27）が23日のヤクルト戦（甲子園）で6回を無失点にまとめ、8三振を奪った。奪三振数は両リーグ最多の96に伸ばし、奪三振率は11.47。2019年に千賀滉大（ソフトバンク）が記録した11.33を超えるペースを維持している。1点リードの8回に、3番手・岩崎優投手（35）が逆転を許した痛い敗戦の中で、登板6試合ぶりに得点を与えず、復調を印象付けた。