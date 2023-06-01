中国メディアは中国軍の空母「遼寧」を中心とする空母打撃群が遠洋での実戦的な訓練を終え、山東省の母港に戻ったと報じました。「訓練中、日本の艦船が挑発を繰り返した」と主張しています。中国国営の中央テレビによりますと、「遼寧」を中心とする空母打撃群の訓練は、南シナ海や西太平洋などで40日余りにわたって行われました。強襲揚陸艦との合同訓練や艦載機への空中給油の訓練などが行われたということで、「遼寧のこれまで