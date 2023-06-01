◇セ・リーグ阪神3―4ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・福島が雪辱の安打だ。7回に代打で出場し、2番手リランソの初球を右前打した。21日のDeNA戦では7回に送球エラーから交代し、試合後に悔し涙を流していた。「取り返すとか取り返さないとか、そういう問題ではなく、自分に与えられた仕事をしっかりやることを意識した」と集中していた。だが、代打安打の後の守備機会は与えられなかった。「打撃だけでなく、い