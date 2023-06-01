ベルギー訪問中の天皇皇后両陛下は、ブリュッセルの市庁舎前で大きな歓迎を受けられました。天皇皇后両陛下は、現地時間の23日昼前、ブリュッセル市庁舎を訪れフィリップ国王夫妻に迎えられました。ユネスコの世界文化遺産で「世界で最も美しい広場」とも言われる「グラン・プラス」に面するバルコニーに姿を見せると大きな歓声が起こり、両陛下と国王夫妻はにこやかな表情で手を振って応えられました。現地の人「素晴らしかったで