J2磐田が26〜27年シーズンの新戦力として、J1浦和のGK牲川歩見（32）の獲得に動いていることが23日までに分かった。1メートル95の上背を生かしたクロス対応とシュートストップが持ち味。磐田のアカデミーから13年にトップに昇格。その後鳥栖や群馬、沼津を経て、20年に加入した水戸では2年間でリーグ60試合に出場した。22年に浦和に移籍。今季百年構想リーグでは出場機会がなかった。複数の関係者によると交渉は順調に進んで