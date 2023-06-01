今月20日、兵庫県神戸市のマンションで冷凍庫から男性の遺体が見つかった事件で、警察は被害者の元妻を死体遺棄の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、神戸市中央区に住む無職の望月亜紀容疑者（50）です。警察によりますと、望月容疑者は2012年ごろから今月20日までの間、西口豊さんの遺体を袋に詰めて冷凍庫に放置し遺棄した疑いがもたれています。望月容疑者は西口さんの元妻で、現場となったマンションを2002年から現在まで借