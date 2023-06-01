警察は23日、10代の女性を自動車内に監禁したとして、住居・職業不詳の23歳の男を逮捕しました。 監禁の疑いで逮捕されたのは、住居と職業が不詳の男（23）です。 男は22日午後9時半ごろから午後10時半ごろまでの間、山形県村山地方に住む10代の女性を自動車に乗せて山形市内や天童市内を走行し、車内から出ることを困難にさせて監禁した疑いです。 警察によりますと、22日に被害者の関係者から110番通報があり、刑事企画課機動