◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニング施設で全体練習を行った。25日（同26日）に1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦（米ダラス）に臨む。体調不良で20日チュニジア戦のベンチ入りを外れたFW町野修斗（ボルシアMG）は全体練習に合流した。一方、MF久保建英（Rソシエダード）は不参加で、スウェーデン戦の欠場