東京・北区の小学校で児童ら11人がけがをした火事で、23日、保護者への臨時説明会が行われ、区などは3年生以上の児童は近くの学校へ分散登校させる方針を明らかにしました。この火事は今月19日、北区の滝野川第三小学校で児童と教員ら11人がけがをしたもので、23日、区などは臨時の保護者会を開き今後の対応などについて説明を行いました。小学3年生の保護者「29日から再開だが校舎を壊すと建築に5年くらいかかると説明があった。