【モデルプレス＝2026/06/24】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）の、第3弾出演アーティストが解禁された。【写真】山下智久「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作◆「THE MUSIC DAY 2026」第3弾出演者 今年芸能活動30周年を迎え、国際エミー賞を受賞した『神の雫／Drops of God』で海外ドラマ初主演を務め大きな話題に。秋からは海外含む全8都市でのコンサー