大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月22日(日本時間23日) ミネソタ・ツインズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ターゲット・フィールド＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。 初回の第1打席で2試合ぶりとなる17号ソロを放ち、チームの勝利に貢献した。先頭打者弾は今季6本目で、メジャー通算では30本目。メジャー通算本塁打は29