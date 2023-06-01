【ナッシュビル（米テネシー州）２３日＝後藤亮太】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、ベースキャンプ地のナッシュビルで同戦の２日前の練習をスタートさせた。＊＊＊初戦オランダ戦で左膝を負傷し、チュニジア戦のメンバーから外れて合宿地に残り、治療とリハビリを続けていたＭＦ久保建英は、この日も別メニュー調整。スウェーデン戦も欠場が濃厚な状況となっており、