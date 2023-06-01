プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナス入り麻婆春雨」 「ゴーヤのおかか和え」 「トマトのだし浸し」 の全3品。 色とりどりの夏野菜を取り入れた献立です。【主菜】ナス入り麻婆春雨 ナスも入った満足感のある麻婆春雨です。 ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：439Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） ナス 2本 サラダ油 大