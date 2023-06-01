【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月4日放送の日本テレビ『THE MUSIC DAY 2026』の第3弾出演者が発表された。 ■KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急らの出演も決定 今回出演が発表されたのは、山下智久、TREASURE、CANDY TUNE、島袋寛子、大塚愛、亀梨和也ら。KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急、TWS、Do As Infinity、FANTASTICS、MAZZEL、Le Couple藤田恵美らの出演も決定した。 さらに『T