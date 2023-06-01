「ビッグコミックスペリオール」（小学館）にて連載中の人気コミック『フールナイト』が、アニメ化することが決定。Netflixシリーズとして2026年に世界独占配信される。【動画】アニメ『フールナイト』ティザーPV『フールナイト』は、日本でも「このマンガがすごい！2023」にランクインし注目を集めただけに留まらず、フランスで毎年開催されるアニメの祭典での名誉高きアワード「Japan Expo Award（DARUMA賞）2023」で最優秀