24日午前0時49分ごろ、京都府、兵庫県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は京都府南部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、京都府の福知山市と京丹波町、兵庫県の丹波市です。【各地の震度詳細】■震度1□京都府福知山市京丹波町□兵庫県丹波市