2026年ワールドカップのウルグアイ代表とカーボベルデ代表の一戦が行われたマイアミで、イタリア人ポルノ女優のライッサ・ベッリーニさんの服装が大きな話題となっている。『THE Sun』が報じた。ベッリーニさんは試合会場周辺に姿を見せ、ワールドカップのスカーフを身にまとった大胆なスタイルでファンとの写真撮影に応じた。その後はスタジアム内でも観戦する様子が確認され、その姿がSNS上で拡散された。これに対し、海外のファ