連日大勢の観客で賑わう2026W杯北中米大会。大会前には盛り上がりを心配する声もあったが、驚くべきことにほとんどのゲームが満員に近い客入りになっている。米『sports Illustrated』は「なぜこんなにも空席が少ないのか」と取り上げているが、当初は注目度が低いかと思われたカードも大入りだ。例えばグループBのボスニア・ヘルツェゴビナVSスイスの一戦だ。このカードの注目度が低いとまでは言わないが、ボスニア・ヘルツェゴビ