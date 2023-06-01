イラン外務省は23日、アメリカなどによる攻撃で被害を受けた核施設について、IAEA（国際原子力機関）の査察を受ける計画はないと強調しました。アメリカのバンス副大統領がイランがIAEAの核査察を受け入れることで合意したと主張したことに対してイラン外務省のバガイ報道官は23日、IAEAのグロッシ事務局長とは会談していないと述べアメリカ側の主張を否定しました。そのうえでバガイ氏はアメリカなどに攻撃を受けた核施設について