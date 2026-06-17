抹茶好きにはたまらない特別な夏がやってきました。nana’s green teaは創業25周年を記念し、「Premium matcha」をテーマにした限定メニューを2026年6月30日（火）より発売します。京都・宇治の老舗製茶問屋「山政小山園」とともに作り上げたこだわりのスイーツは、抹茶本来の香りや甘み、ほろ苦さを存分に楽しめる贅沢な仕上がり。夏だけの特別な味わいを堪能できる注目のラインアップをご紹介します。 25周