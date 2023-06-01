ＡＩ（人工知能）開発に取り組む新興企業サカナＡＩで防衛事業を担当する石井順也・国際政治アナリストと国立情報学研究所の佐藤一郎教授が２３日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米政府が米アンソロピックに最先端ＡＩモデル「クロード・ミュトス」の提供停止を命令した影響などについて議論した。佐藤氏は「今後、我々が普段使っているＡＩも政府の判断で止められる可能性を考えた方がいい」と指摘した。石井氏は「