◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦ポルトガル―ウズべキスタン（２３日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク５位のポルトガルは同５０位のウズベキスタンと対戦する。先発が発表され、ポルトガルは４１歳のＦＷクリスティアノ・ロナウドらが先発に名を連ねた。Ｗ杯通算出場試合数は２４に伸ばし、クローゼ（ドイツ）と並び歴代３位タイとなった。ロナウドはアルゼンチン代表ＦＷメッシ、メキシコ代表ＧＫオチョア