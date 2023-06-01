2026年6月24日は、一粒万倍日と己巳（つちのとみ）が重なる最強クラスの金運日。そんな吉日におすすめの開運アクションを、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。6/24（水）は金運アップのラッキーデー！清らかな水の気が、豊かな運気をめぐらせるきれいな水辺を訪れたり、キッチンやバスルーム、トイレなどの水まわりをていねいに掃除すると、運気にうるおいが生まれます。さらに、最強の金運日、己巳もめぐっている