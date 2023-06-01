福岡管区気象台は24日午前0時6分、福岡県気象解説情報（大雨・落雷・突風）を発表しました。福岡県では24日朝から土砂災害・低い土地の浸水・河川の増水や氾濫に注意・警戒してください。また24日明け方から25日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。九州付近に停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となる見込みのため、福岡県では24日明け方から夕方にかけて局所的に