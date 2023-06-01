NY株式23日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均51750.20（+37.49+0.07%） ナスダック25749.03（-417.57-1.60%） CME日経平均先物69230（大証終比：-540-0.78%） 欧州株式23日GMT15:04 英FT100 10453.60（+15.75+0.15%） 独DAX 24964.00（-175.69-0.70%） 仏CAC40 8359.68（-40.43-0.48%） 米国債利回り 2年債 4.194（-0.032） 10年債 4.487（-0.022） 30年債 4