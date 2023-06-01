（NY時間11:13）（日本時間00:13） バックブレイズ＜BLZE＞10.26（+2.14+26.36%） ストレージのバックブレイズ＜BLZE＞が大幅高。ＡＩワークロード向けクラウドインフラを運営するコアウィーブ＜CRWV＞と、５年間で総額３億３５００万ドルの複数エクサバイト級ストレージ容量提供契約を締結したことが好感されている。 バックブレイズは、コアウィーブのマネージド・ス