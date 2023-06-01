【Amazonセール：充電式小型ファン】 開催期間：6月24日～6月28日23時59分 【拡大画像へ】 AmazonでHandFanの充電式ハンディファンがセール対象となっている。セール期間は6月24日から6月28日23時59分まで 。 この商品は、手持ち、首掛け、壁掛け、卓上など様々なシーンで利用できる充電式のハンディファン。風量は3段階に調整可能で、USB Type-Cで充電で