赤沢経済産業相は２３日、来日した国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエル・グロッシ事務局長と会談した。次世代原子炉の小型モジュール炉（ＳＭＲ）など原子力エネルギーの導入を検討するＩＡＥＡ加盟国に対し、日本が燃料や放射性廃棄物の管理といった知見を提供し、支援する方針を盛り込んだ覚書を結んだ。赤沢氏は会談の冒頭で「世界でＳＭＲ導入を検討する動きが増える中、安全等にかかわる日本の知見を生かし、ＩＡＥＡ