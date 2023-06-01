◇パ・リーグ西武4―8楽天（2026年6月23日山形）リーグ首位の西武は最下位の楽天に黒星。5月20日ロッテ戦、同22日オリックス戦以来の連敗となった。先発・ワイナンスは2―0の3回、4安打を集中され4失点。5回で9安打を許し、来日ワーストの5失点で2敗目を喫した。助っ人右腕は「体のコンディションは良かったけど、投球フォームの微妙なズレがあってコントロールに苦しんだ。全体的に相手打線にやられてしまったという