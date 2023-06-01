仙台発・エモオルタナティブパンクバンドEverBrightellerが、7月1日にリリースする1stアルバム『GOLD』から「YOLO」の先行配信を開始した。シャウトからスタートする同曲は、今作の中で特に疾走しており、熱量の籠もったアンセムになるであろう一曲。平成時代の懐かしく親しみのあるメロディに乗せ、行き場のない感情を焼き尽くし、言葉ではなく心で鼓舞し、一度きりの人生がせめて此処からは最善でいられるように、爆発するエネル