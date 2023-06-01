資料東かがわ警察署 23日午後9時半ごろ、香川県東かがわ市の国道11号で、軽自動車が対向してきた原付きバイク2台と衝突しました。 警察によりますと、原付きバイクを運転していたのは2人とも20歳くらいの男性で、うち1人が意識不明の重体、もう1人のけがの程度は調査中だということです。 現場は片側1車線のほぼ直線道路です。警察は、軽自動車を運転していた丸亀市の看護師の女（22）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮