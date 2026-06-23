佐賀地方気象台は23日午後11時56分、佐賀県気象解説情報（線状降水帯半日前予測）を発表しました。佐賀県では、24日明け方から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。気象台では、最新の情報に確認するよう呼びかけています。