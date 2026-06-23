◇「韓国は最も敵対的な国…国境要塞化質的完成」また、金委員長は「韓国を最も敵対的な国家に公認したわが党の対敵闘争原則を堅持すべきである」とし、韓国に対する敵対政策基調を改めて強調した。その上で「党中央軍事委員会の4月4日の決定に従って行われる１万トン級の戦略誘導弾巡洋艦の建造に拍車をかけ、現在推進中の南部国境要塞化工事を質的に完結し、海軍艦隊に新しい基地を建設」しなければならないという指示した。「韓