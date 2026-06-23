北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が労働党総会を開き韓国の原子力潜水艦導入推進を非難しながら核武力強化基調を再確認した。韓半島（朝鮮半島）での緊張が高まる責任を韓米に転嫁する一方、軍事境界線（MDL）一帯の武装化など対南断絶措置に正当性を持たせようとする意図と分析される。労働新聞は23日、労働党中央委員会第9期第2回総会が20日から3日間にわたり開かれたと報道した。総会は労働党がすべての国家機関と