記事ポイント丹波産素材使用の夏季限定かき氷が丹波本店・淀屋橋店のカフェで販売中純氷とエスプーマが重なり、中に自家製餡やバニラアイスが隠れた構成丹波栗のしぼりたてモンブランも夏季限定のやわもちアイス仕立てで登場 中島大祥堂は、2026年6月より丹波本店（兵庫県丹波市）と淀屋橋店（大阪市中央区）のカフェメニューに夏季限定のかき氷を加えました。丹波の厳選素材を活かし、贅沢な味わいと繊細な食感に仕上げたラ