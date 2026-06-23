立憲民主党の杉尾秀哉参議院議員が、22日にX（旧Twitter）を更新。同日の参院予算委員会で誹謗（ひぼう）中傷疑惑を追及した際の高市早苗首相の視線について批判を展開し、ネット上から賛否両論を集めている。 陣営が選挙時に他候補者を誹謗中傷する内容の動画の作成と拡散を外部に依頼したという疑惑がかけられている高市首相。 立憲・杉尾秀哉議員と石垣のりこ議員が与党批判しないメディアに苦言ネットから疑問の声殺到