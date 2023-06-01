アニメ『ONE PIECE』の新作アニメシリーズ『THE ONE PIECE』（ザ・ワンピース）の第1話エピソードアートが公開された。アニメは2027年2月よりNetflixにて世界配信され、シーズン１では原作漫画50話分を描き、ルフィが海上レストラン「バラティエ」の副料理長・サンジと出会うまでの物語を全7話で一挙配信、総尺約300分にて制作される。【画像】幼少期のルフィ＆シャンクス！『THE ONE PIECE』ビジュアル解禁された、新しい冒険