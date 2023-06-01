自身の事務所の従業員ら2人に対する暴行の罪に問われたタレント「デヴィ夫人」の初公判が行われました。タレントの「デヴィ夫人」、本名、デヴィ・スカルノ被告（86）は去年2月、都内の飲食店で自身の事務所の女性従業員にシャンパングラスなどを投げつけた罪と、去年10月に動物病院で当時マネージャーだった女性に殴るなどの暴行を加えた罪に問われています。23日の初公判でデヴィ被告の弁護人は起訴内容をおおむね認めました。そ