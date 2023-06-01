着られなくなった子供の服を社内でシェア。子育てする社員を応援する企業の取り組みです。東京都内のオフィスに並ぶのは、子供服やおもちゃ、絵本や育児用品。実はこれ、子育てをする社員が子供が着られなくなった服などを持ち寄って、社内でシェアするリユースイベントなんです。先輩ママが後輩パパに、子供が椅子から立ち上がるのを防ぐ“チェアベルト”の使い方を説明する場面もみられるなど、物の交換だけではなく、先輩のパパ