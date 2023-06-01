生成AIの発展、進化により、アプリ開発の世界が変わり始めているという。コーディングの知識がなくてもAIに指示を出すだけで、それが可能になったことで、プログラマーやエンジニア以外の人でも実際にアプリを作れるようになった。エンジニア以外の職種の人が、ハッカソンで受賞するといったケースも報じられている。 自分用のアプリをGeminiに頼んで作ってもらった。本稿も、そのアプリで執筆した