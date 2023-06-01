リンクをコピーする

【都市伝説解体センター ギミックアクリルキーホルダー】 7月中旬 発売予定 価格：1回400円 「廻屋 渉【特定】」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「都市伝説解体センター ギミックアクリルキーホルダー」を7月中旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、ミステリーアドベンチャーゲーム『市伝説解体