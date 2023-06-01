【MAFEX SUPERMAN (SUPERMAN: FOR TOMORROW)】 2027年4月 発売予定 参考価格：14,080円 メディコム・トイは、フィギュア「MAFEX SUPERMAN (SUPERMAN: FOR TOMORROW)」を2027年4月に発売する。参考価格は14,080円。 本商品は、DCコミックス「SUPERMAN: FOR TOMORROW（スーパーマン フォー トゥモロー）」の「スーパーマン」を全高約160mmで