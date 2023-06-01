【UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ18】 12月 発売予定 価格：1,980円～ 「ドラえもん & のび太 ポケット」 メディコム・トイは、フィギュア「UDF『藤子・F・不二雄作品』シリーズ18」を12月に発売する。価格は1,980円から。 本商品は、UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズの第18弾。今弾には「ドラえもん & のび太 ポケット」、「バッテ